‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “A me dicono che per Smalling non è mai stata avviata una trattativa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma Smalling mi ha sorpreso più di tutti, ma anche la capacità di cambiare di Fonseca. Nel derby di andata ho avuto la sensazione che Lazio fosse più forte dei giallorossi, oggi invece, per come intendo il calcio, la Roma dal punto di vista del gioco è superiore”. Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spinazzola a destra, dopo un inizio a bassi livelli, è diventato titolare inamovibile e lo diventerà anche in Nazionale. Mancini mi ha sorpreso molto, sfido tutti a dire che potesse giocare così bene da mediano. Mi aspettavo prestazioni di alto livello di Smalling e così è stato. La difesa della Roma è più forte di quella della Lazio. La Roma pensavo fosse molto peggio, invece è forte”.

Claudio Moroni (Radio Roma Capitale – 93,0): “Grazie alle intuizioni di Fonseca con Mancini a centrocampo e alla ritrovata verve di Pastore, adesso la Roma è una squadra forte, compatta e quadrata che mi fa ben sperare. Onore prima a Fonseca e a chi l’ha chiamato, poi ai giocatori. Contro il Borussia mi metterò ad osservarla con una certa tranquillità che non avevo da tempo”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Noi riguardo Smalling abbiamo fonti che ci dicono che non è mai stata avviata una trattativa. Zaniolo prenditi il 10, devi essere titolare fisso nella Nazionale. La Roma e la Lazio dovrebbero unirsi e si creerebbe una super squadra da scudetto, con un Olimpico stracolmo. Veretout mi sta piacendo tantissimo, è uno dei segreti della Roma”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma vive uno stato di grazia. La flessibilità di Fonseca mi ha sorpreso, ma i giallorossi sono comunque molto concreti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo deve essere più continuo, nel secondo tempo viene sempre sostituito. Sta comunque crescendo e migliorando, sarà uno dei pretendenti per la Nazionale. Fonseca ha fatto di tutto per non far giocare Pastore, poi in situazione di emergenza lo ha dovuto buttare in campo e l’argentino ci ha smentiti tutti. Io avevo dei dubbi riguardo la tenuta fisica, le sue qualità tecniche non sono mai state in discussione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Borussia Mönchengladbach è squadra quasi italiana nel gioco, molto difensiva, brava nelle ripartenze”.