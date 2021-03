‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “A fine anno le strade della Roma e di Fonseca si divideranno”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da quanto mi risulta a fine anno le strade della Roma e di Fonseca si divideranno, a prescindere. Villar a breve sarà convocato nella nazionale maggiore”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mayoral ieri il protagonista, ma mi è piaciuto tanto anche Cristante facendo bene il regista basso. Sul podio metto anche Spinazzola. Mayoral è in salute, ma c’è bisogno di uno come Dzeko che debba ritornare a fare il titolare ma soprattutto a fare gol. Con il Napoli non sarà facile ma ieri Fonseca ha fatto riposare alcuni dei big, quindi ci può stare un risultato positivo”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri tra i protagonisti metto Cristante, che in qualsiasi posto lo metti merita sempre la sufficienza, e poi Mayoral. La squadra ha vinto con merito ed ha eliminato una squadra molto forte che alla vigilia la si dava tra le più forti e pericolose, anche se quest’anno è una squadra ‘normale. Roma-Napoli è una partita aperta ai tre risultati e decisiva per tutte e due per la corsa Champions. Il Napoli sta bene, vediamo la Roma dopo la trasferta’”.

Maro Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Giocare ogni tre giorni può portare a questa altalena di risultati, ma l’importante è il passaggio del turno e la Roma resta a rappresentare il sistema Italia che è ridotto male in campo europeo. Ieri bene anche Pau Lopez con una parata molto importante”.