‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Zaragoza è un incrocio tra Conceicao e Zhegrova”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Il calendario della Juve è micidiale, la Roma può approfittarne. La partita il giovedì è una rottura di scatole. L’Udinese andava più veloce, era più pronta e arrivava prima. Poi certo, la Roma nella sua storia non ha vinto tanto e ogni trofeo vale. Ma la Coppa Italia per come è strutturata è una rottura di scatole. Zaragoza? Certi giocatori a volte riescono a cambiare le partite, in altre creano solo confusione. Malen può funzionare anche da punta di riferimento se ha un supporto adeguato, è fondamentale. Se lo lasci a campo aperto è molto più difficile".

Tony Damascelli (Radio Radio 104,5 ): “Mi sembra che ci siano dei precedenti per Gasperini con i direttori sportivi, anche a Bergamo. Sapere che l’allenatore potrà avere finalmente dei giorni per allenare, visto che le 8 sconfitte della Roma ho letto che sono per colpa del fatto che non si allena. Ma sono tutte chiacchiere. Se uno sta bene, a 22 anni o 40, più gioca e meglio sta con la testa e con il corpo. Se invece deve allungare i tempi del recupero o degli allenamenti viene meno l’intensità in campo nei 90 minuti. La Roma deve venire fuori da questa zona opaca, a prescindere che arrivi terza o quinta. Si deve ancora capire quale sia l’incidenza del nuovo allenatore rispetto a Ranieri. Zaragoza è un giocatore imprevedibile, ha giocate che non piacciono ai tattici. Un incrocio tra Conceicao e Zhegrova, c’è un fatto circense e un fatto più pratico, ha giocate incredibili. Malen non è una prima punta, deve giocare con un altro attaccante".