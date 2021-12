‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ora come ora, l’Atalanta è di un livello superiore”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104,5): "Cinque sconfitte su sette la Roma le ha fatte lontane dall’Olimpico. L'Atalanta ha recuperato tutti i titolari tranne Gosens, questo consente a Gasperini ampia scelta. È una formazione che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, la partita di domani è di grande importanza per entrambe le squadre"

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "Non dobbiamo sottovalutare l'assenza di Pellegrini, sta pensando molto. Vero che la Roma non vince da due anni con le grandi, ma ha la possibilità di mettere in difficoltà chiunque. Sicuramente l'Atalanta è favorita, se non ha passaggi a vuoto come in passato può lottare per lo scudetto fino alla fine. Però anche una squadra che lotta per lo scudetto, non è che vince a prescindere, deve comunque giocare. È come se i giocatori si fossero convinti che quando la Roma gioca con le grandi non possa farcela mai"

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma è ultima per distacco nelle partite con le grandi nella classifica delle sette sorelle. Il problema è il contesto, non è tutto facile perché ci sta un grande allenatore. Gasperini è diventato uno schiacciasassi perché da anni lavora con la stessa squadra, nello stesso modo. La Roma non sta dando quello che potrebbe dare, succede di vedere Roma-Inter con una squadra che resta in difesa consapevole di essere meno forte"

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104,5): "L’Atalanta domani può andare a 40 punti. La Roma è come la Juventus, ogni partita è diventata un esame. Per la Roma c’è sempre la speranza che venga fuori dal tunnel, perché in panchina c’è Mourinho. Se ci fosse qualsiasi altro allenatore, non avremmo queste ‘vitamine’ da dare alla squadra. Se ci fosse Fonseca, diremmo che è l'ultima spiaggia, che rischia la panchina"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "L’Atalanta è passata da meno dodici a meno tre. Solo Gosens è rimasto fuori, Gasperini ha ritrovato tutti. La Roma non dovrà di certo fare la prestazione che ha fatto con l’Inter, ci vorrà più aggressività e determinazione. Bisognerà sfruttare gli spazi e le occasioni che l’Atalanata concederà. Sarà una partita fisicamente dura, ci vuole una Roma che sia pronta a ripartire, che giochi bene sulle fasce, tutte cose che la squadra ancora non sa fare per intero. Se dovesse uscire da Bergamo con un risultato positivo ci potrebbe essere una svolta. Con le due rose al completo, il divario non dovrebbe essere così netto, ma quello che sta facendo ora l'Atalanta è di livello superiore.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104,5): "Serve una prestazione brillante da parte della Roma e una giornata negativa dell’Atalanta. Non vedo molte chances per la squadra giallorossa"