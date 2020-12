‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “La Roma è inaffidabile, un giorno si esalta e poi scompare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La sentenza su Juventus-Napoli? Dovrebbero ridare il punto anche alla Roma, perché si tratta di una cosa che non ha portato vantaggi a nessuno ed è solo un errore tecnico. Questa sentenza crea un enorme disparità per quello che è successo“.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi aspetto la vittoria stasera. La Roma dopo che le ha buscate si rialza, ma è inaffidabile. Un giorno si esalta e poi scompare, sono disarmato guardando la Roma perché non ha giocatori mediocri. Fidarsi è bene, ma occhio al Cagliari”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro le medie squadre la Roma vince, quindi col Cagliari mi aspetto un successo. Ma l’altalena è preoccupante”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi aspetto 3-4 cambi rispetto all’Atalanta. Di Francesco vorrà fare bene nella sua prima da ex all’Olimpico, anche questa sarà un’insidia per la Roma. Partita non facile anche per lo strascico delle critiche contro l’Atalanta. Bisogna vedere come reagirà la squadra a questa altra prova d’esame fallita”.