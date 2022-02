‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Certe cose devono dirle i Friedkin, non Mourinho”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma è un punto interrogativo, parliamo di tifosi, squadra, società e Mourinho. La squadra non ha una sua identità, chi è il leader? Mourinho. Fino a due anni fa sapevamo chi era il leader della Roma, ovvero la storia. Oggi il leader sta a bordocampo, allora ci si domanda chi è più importante tra la squadra e Mourinho. Una società quotata in borsa interviene dicendo ‘Giù le mani dalla Roma, abbiamo un progetto con Mourinho e si continua’. Invece si dice che i giocatori sono scarsi, gli arbitri sono contro, la società è piccola, una cosa fuori dal mondo. Queste cose le potevano dire Sensi o Viola, non un dipendente".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma non è né carne né pesce. Con un allenatore diverso avrebbe gli stessi punti? Non lo so... Italiano, per esempio, alla Fiorentina ha dato una identità, cosa che Mourinho non ha fatto con la Roma".