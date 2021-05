‘RADIO PENSIERI’, CIARDI: “Mourinho importante per trattenere Veretout”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "La realtà è che nessuno tranne Mourinho e Tiago Pinto sanno quali sono i programmi della Roma sul mercato. Non credo che Dzeko ma anche altri giocatori abbiano già parlato con lo Special One. Il portoghese ha improntato una strategia social per far vedere ai tifosi romanisti che già si sente alla guida di questo gruppo. Una strategia studiata a tavolino“.

Augusto Ciardi (Teleradiostereo - 92,7): “Per un giocatore come Veretout potrebbe incidere molto essere allenato da Mourinho. Se ci fosse un’offerta buona per il francese, tipo quella del Napoli, la variante Special One può essere importante per trattenerlo a Roma, perché giocherebbe per un allenatore ambizioso”.