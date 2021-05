‘RADIO PENSIERI’, Ciardi: “La Roma non può sbagliare di nuovo portiere”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Augusto Ciardi (Teleradiostereo - 92.7): "La Roma ha necessità di giocatori giovani per rifondare la rosa, ma questo non significa ignorare un'occasione per un ultra-trentenne, come Rui Patricio o Szczesny, in grado di portare esperienza alla squadra. Dopo Olsen e Pau Lopez, la Roma non può sbagliare portiere per la terza stagione consecutiva".