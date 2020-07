‘RADIO PENSIERI’, CARINA: “Smalling non è indispensabile nella difesa a tre”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se si continua a giocare con la difesa a tre, la Roma non si può permettere di investire 20 milioni per Smalling trentenne. Starebbe benissimo in questa squadra anche nella prossima stagione, ma i soldi sono quelli che sono. Si può investire su uno più giovane per farlo crescere e poi rivenderlo. Tutto questo sempre se non si vende la società. Lo United non fa sconti e c’è una differenza che non credo la Roma voglia colmare. Il club non si può permettere un Pau Lopez in panchina, per tutto quello che si è pagato: c’è bisogno di rivalutarlo e farlo giocare. Ha fatto cose interessanti in questa stagione, il periodo ‘no’ ci sta, è naturale. Adesso c’è lui e la Roma deve puntarci, anche perché è molto difficile venderlo”.

Francesco Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro è stato preso quando Fonseca giocava con un altro modulo, è stato un acquisto precedente al cambio tattico. Può comunque spostarsi e adattarsi. Chi esclude poi che Fonseca non cambi ancora modulo? Smalling lo terrei, anche per fare una buona Europa League il prossimo anno. Ci vorranno uomini adatti per giocarsela”.

Stefano Carina (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non vorrei che il riscatto di Smalling sia come la volpe e l’uva. E’ insostituibile con la difesa a 4 ma non con la difesa a 3: possono giocare diversi interpreti. Bisogna poi capire quale sarà il suo sostituto.Magari si fa un investimento su uno più giovane. Pedro è un giocatore di fascia e le sue glorie le ha avute in quel ruolo. Meglio comunque un uomo in più che uno in meno. Il problema di Pau Lopez è la quotazione, non è un giocatore da 30 milioni: ha commesso un paio di gravi errori. E’ poi anche una mancata sicurezza che dà ai compagni”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per Smalling non spederei più di 15 milioni, soprattutto adesso che la Roma con Ibanez ha trovato una valida alternativa. Per quanto riguarda i trequartisti io insisterei con pellegrini e Mkhitaryan, facendo entrare Zaniolo in corso d’opera”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il prezzo che vuole lo United per Smalling è caro. Per il futuro, fossi in Fonseca, cercherei di far giocare tutti e tre insieme Pallegrini, Zaniolo e Mkhitaryan”,