‘RADIO PENSIERI’, CARINA: “Petrachi si è scavato la fossa da solo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma aveva il diritto di fare a meno di un personaggio come Petrachi. Se parla di “calunnie” allora dovrebbe querelare”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Petrachi ha sbagliato tutto. Mettere i giornali tutti sullo stesso piano e dire parole come “calunnie” e “vigliacchi” è terrificante”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Petrachi e Fienga non possono convivere, hanno due stili troppo diversi. Il ds con la conferenza di ieri si è giocato la carriera. Se la Roma esce con le ossa rotte da Bergamo, è finita”.

Stefano Carina (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri Petrachi l’ho visto in grandissima difficoltà, probabilmente ha capito che non è più sicuro di restare. Ha esagerato nei termini, ha detto tantissime ‘cazzate’ come le chiama lui. Per sei giocatori ha speso 119 milioni senza contare i bonus di Pau Lopez intorno ai 6,5 milioni. Ha praticamente smentito Fonseca che ha detto che nello spogliatoio parla solo l’allenatore. Poi, oltre ad aver redarguito Carles Perez nella presentazione, è la prima volta che accade, e ha messo il bollino sulla nuova proprietà.Assurdo, ha detto tante cose inesatte, si è scavato la fossa da solo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il fatto che Petrachi sia entrato negli spogliatoi nell’intervallo ci può stare. A Bergamo serve limitare un po’ le fasce degli avversari, stando attenti a Gomez e Ilicic. Serve una Roma formato derby, con tanta voglia, forza, personalità e con il coraggio di giocare una certa partita, altrimenti sarà dura”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vista dalla parte dell’allenatore, io dico che il direttore sportivo non deve entrare nello spogliatoio durante l’intervallo senza chiedere il permesso al tecnico”.