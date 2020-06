‘RADIO PENSIERI’, CARINA: “Per il mercato Fienga parla con Baldini, non sarà la Roma di De Sanctis”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sembra improbabile che la Roma riesca a superare l’Atalanta, se non ci fosse stata la pandemia non avrebbe avuto nessuna possibilità. Ora chissà…”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve tentarle tutte per arrivare in Champions, altrimenti sarà una stagione disastrosa. È pazzesco quello che sta accadendo dentro Trigoria”.

Stefano Carina (Radio Radio Mattino – 104,5): “Questa non sarà la Roma di De Sanctis ma la Roma di Baldini. Nelle ultime conferenze di mercato Fienga ha parlato con lui. C’è stata una frenata su Smalling, per questo è tornato in auge il nome di Vertonghen”.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): “Più che la Roma di Morgan De Sanctis questa è la Roma di Franco Baldini. De Sanctis da un giorno all’altro non si può mettere a fare il d.s. alla Roma, c’è bisogno di rapporti che ancora non ha. I giocatori che adesso prenderanno i giallorossi saranno opera di Baldini, questo è bene che si sappia. Su Zaniolo ci siamo quasi, sarà l’arma in più: se tornerà com’era prima dell’infortunio, allora la Roma avrà le carte in regola per arrivare quarta”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “È curioso che un club come la Roma non si capisca di chi è. Adesso fossi un agente o un’altra società con chi devo parlare? Con quale interlocutore? Baldini che non viene in Italia da dieci anni? Può essere controproducente dare il ruolo di salvatore della patria a Zaniolo”.