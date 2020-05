‘RADIO PENSIERI’, CARINA: “La Roma? Il club deve ripartire, i calciatori sono perplessi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Carina (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Trigoria c’ una sorta di dicotomia. La Roma non è che vuole, ma deve ricominciare a giocare, per una serie di motivi che riguardano il bilancio. Ci sono alcuni giocatori, però, alla luce dei 60 giorni di quarantena che sono stati sottoposti, come gli altri, non vogliono ripartire con questo tipo di protocollo. Vogliono garanzie sulla data di ripresa e che il campionato non si fermi al primo contagiato. La Roma oggi è in una posizione di attesa, conoscendo però il pensiero dei suoi giocatori”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella che sta accadendo intorno alla Serie A è una farsa. Sembra di stare davanti al ‘gioco dell’oca’, due passi avanti e uno indietro. Sky non paga e alcune società stanno in mezzo alla strada”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Al momento in cui è stato accettato il protocollo nessuno ha tenuto conto dei calciatori. Ma ti pare che possano accettare queste regole del ritiro? Non esiste. Ci sono giocatori che pensano anche al cuore e ai polmoni”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se rimane questo protocollo il campionato non partirà mai fino a che non ci sarà il contagio zero per almeno sei mesi. Io sono pessimista sulla ripresa del campionato, accettare le regole del Governo è impossibile. Qualcuno deve fare un passo indietro, altrimenti si chiude. Se non riparte il calcio, resta fermo tutto lo sport e ci sono milioni di persone che ci lavorano”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vanno riviste le regole del Governo, altrimenti è impossibile ricominciare. Il protocollo va modificato. La situazione doveva essere gestita in maniera diversa, e invece Spadafora ha voluto fare tutto da solo”.