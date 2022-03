‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “La Roma non può chiedere 100 milioni per Abraham”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Balzani (Centro Suono Sport - 101,5 - Te la dò io Tokyo): “È il punto più basso dell’Italia calcistica, l’Europeo e’ stato qualcosa di irrazionale nella normalita. Zaniolo? Non so se avrebbe cambiato le cose, ma nell’Italia c’è un solo campione e si chiama Verratti. Abraham ha un vincolo per due anni, quindi non capisco cosa scrivono i tabloid inglesi. La Roma non può chiedere 100 milioni perché c’è il vincolo di recompra, se fra un anno il Chelsea decide di non riprenderselo, la Roma può venderlo. Qualche giocatore con Mourinho è cresciuto, tipo Smalling e Kumbulla”.