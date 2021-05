‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Pellegrini e Zaniolo con Mourinho dovranno galoppare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ugo Trani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101.5): “Mayoral se andiamo a vedere ha segnato solo con le piccole, non può essere ancora titolare in una squadra che punta allo scudetto. Di Villar abbiamo visto due dribbling e lo abbiamo esaltato in maniera esagerata. Reynolds per me non è un giocatore di calcio. Pellegrini va bene come esterno, così come Zaniolo e con Mourinho dovranno tornare in difesa, dovranno galoppare. Alla Roma mancano ancora portiere, difensore centrale e centravanti”.

Francesco Balzani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101.5): “Quella di ieri è la seconda vittoria con il modulo che userà Mourinho. La Roma dovrà chiudere dignitosamente e vincere il derby per salvare almeno la faccia in una stagione disastrosa. Capitano con Mourinho? Darei la fascia a Dzeko, altrimenti la consegnerei a Mancini. Il prossimo attaccante della Roma dovrà fare almeno 20 gol, 10 non bastano più. Mi aspettavo meno da Mayoral, ma i suoi numeri non sono comunque esaltanti”.

Antonio Felici (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101.5): "Le dichiarazioni di Pellegrini? Gli faccio i complimenti per la doppietta, ma farebbe meglio a stare zitto: ogni volta che parla ci lascia a bocca aperta. A Mayoral riconosco sempre l’impegno, è uno che ci mette voglia, ma se pensiamo sia adatto a fare l’attaccante titolare della Roma per il prossimo anno vuol dire che non ci salva neanche Mourinho".

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Il primo tempo di ieri una noia mortale, il secondo molto bene. Roma-Crotone è stata la classica partita di fine stagione che serviva alla Roma solo per mantenere il settimo posto. La difesa della posizione la reputo importante perché avere la Conference League è comunque un obiettivo in più. Se sale di un posto si va in Europa League, dipende anche da cosa faranno Lazio e Juventus. Pensare a Mourinho come allenatore della Roma fa ancora venire i brividi. Ha portato un entusiasmo pari alla vittoria di un trofeo. La Roma che erediterà è molto simile al Porto che ha portato alla vittoria in Champions League”.