‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Koopmeiners è un nome buono per il mercato che vuole fare la Roma”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport – 101,5): “Koopmeiners piace a Pinto, mi risulta un incontro con l’intermediario. E’ un nome buono per il tipo di campagna acquisti che vuole fare la Roma: costa, guadagna poco ed è un under 25 che ha esperienza internazionale, ma non è Strootman. Per gli infortunati si è fatta una tabella di recupero in base all’Europa League, che la Roma ritiene più importante del campionato. Quella di domani non sarà una partita facilissima, penso che ci saranno tanti gol“.

Antonio Felici (Centro Suono Sport -101,5): “Pinto è stato chiaro: ha detto che a giugno la Roma acquisterà giocatori a parametro zero come El Shaarawy e giovani di belle speranze tipo Reynolds. Il rischio sarà quello di passare i primi mesi della prossima stagione a scoprire i nuovi acquisti. Il Sassuolo? Nonostante le assenze, non scenderanno in campo giocatori scarsi. Se la Roma va in campo pensando all’Europa League rischia di perdere. Spero che la Roma faccia una partita seria“.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92.7): “È il campionato più falsato della storia. Smalling in Spagna per dei controlli? Mi è arrivato qualcosa su una cura con dei fattori di crescita, ma non ho ancora certezze. Il Sassuolo senza tanti giocatori, ma anche il Parma aveva tanti assenti. Di certo è meglio affrontarli senza Caputo, Berardi, Locatelli e gli altri”.