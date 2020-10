‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Spero che nella Roma si risolvano eventuali dubbi e conflitti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo – 92,7): “Mi auguro per il bene della Roma che eventuali dubbi e conflitti si risolvano. Vale anche per Fonseca: se ha qualcosa da dire è bene che lo faccia al presidente e a Fienga e non attraverso un’intervista”.

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo – 92,7): “L’insistenza di voler riaprire gli stadi me la ricordo: si era persa la percezione del problema, si credeva che la fase acuta fosse passata e che si potesse ricominciare in modo normale. Lo stadio manca a tutti, ma tra poco rischia di mancarci tutto. Il calcio è stata una delle prime realtà che aveva la legittima angoscia del fallimento e la necessità di ripartire. Petrachi? Per me ha poche possibilità di perdere la causa di licenziamento: anche se hai scritto un messaggio come quello, può mai trattarsi di giusta causa?”.