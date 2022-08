‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Per Belotti si sbloccherà qualcosa nei prossimi giorni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "L'incontro tra la Roma e Mariani a Trigoria è la solita prassi che fanno tutti gli anni gli arbitri. Si recano presso i centri dei club dare piccoli aggiornamenti sul regolamento. Speriamo sia stato un incontro produttivo. Lunedì la Roma contro la Cremonese sarà arbitrata nuovamente da un giovane: resta Massimi all'Olimpico. Non mi è sembrato male alla prima giornata. Il giorno prima della partita con la Juve la Roma saprà le avversarie di Europa League. Dagli ottavi tutto poi avrà un altro sapore, come è stato in Conference. Ancora nessuno sviluppo per Belotti, serve un posto libero lasciato da Shomurodov o Felix. Aspettiamo, ma credo che per settimana prossima si sblocchi qualcosa".