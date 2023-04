‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho non ha parlato a caso dei punti della Juve”

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Un conto è non mettere un centravanti se hai in campo Solbakken e El Shaarawy. Giocare in avanti con Pellegrini, Wijnaldum e Dybala non è un’idea che mi convince. Non so se Mourinho abbia detto a caso quella frase sui punti della Juventus. Potrebbe essergli arrivata qualche voce. Al momento la Roma non rischia nulla per il caso plusvalenze. Domani mi aspetto il ritorno di Ibanez".