RADIO PENSIERI, FOCOLARI: “Pellegrini il migliore della Roma nelle ultime partite”

Alessandro Austini (Radio Manà Manà Sport - 90.9): “Sul rigore non concesso a Monza posso capire che è un errore del sistema, ma per quello di Marassi non c’è spiegazione. La regola sul fallo di mano va riscritta meglio perché lascia troppe interpretazioni. Io mi riprendo il calcio di una volta. Quello di oggi non è migliorato, non viene fatta maggiore giustizia rispetto al passato. Sono contento per Pisilli e per questa convocazione in Nazionale. Una decina di allenamenti con Spalletti gli fanno bene. Per lo stadio della Roma aspetto il progetto del Club e poi la decisione del Comune, perché sono rimasto troppo scottato con quello della proprietà precedente. Carnevali alla Roma ci può stare, anche se non ho ben capito se è un candidato vero o meno”.