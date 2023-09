‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “Sanches è il giocatore che serve a Mourinho”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio mattino 104.5): "Per gli interessi della Roma la partita del Belgio è fondamentale, anche per capire che giocatore ha acquistato. Se Lukaku giocherà allora vorrà dire che sta bene. Sanches titolare con l'Empoli? Non so quanti minuti abbia nelle gambe, ma sicuramente sarà a disposizione. È il giocatore dinamico che serve a quel centrocampo, è duttile, veloce, è formidabile per quelle caratteristiche. Traffico in attacco da gennaio con l’arrivo di Marcos Leonardo? Alla fine Lukaku e Azmoun se ne andranno. Ora c’è traffico, ma a luglio avrai Marcos Leonardo, Abraham, El Shaarawy e Belotti. Per qualche mese avrai più giocatori, ma è temporaneo. E bisogna considerare che Marcos Leonardo ci metterà un po’ a capire il calcio italiano”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “Cristante non mi sembra un regista, ma un tuttofare che può adattarsi e può fare da schermo alle due mezzali e i due centrali che giocano in una coppia inedita".

Fabrizio Aspri (Radio Radio mattino 104.5): "Vogliamo tutti capire come sta Lukaku, anche se le avvisaglie sono buone. Ho visto movenze e scatti dei tempi buoni. Se li confermerà allora deve giocare titolare. Mi stuzzica anche il fatto che Spalletti veda Cristante titolare, dopo che ci siamo chiesti a lungo quale fosse il suo ruolo effettivo. Renato Sanches mi piace parecchio, spacca sulla trequarti, è un moto perpetuo e serve al tipo di gioco di Mourinho. Poi dà fastidio a tutti gli avversari, è il Frattesi in versione Roma con esperienza in più. La Roma è migliorata, ha un buon telaio, Mourinho può divertirsi e far divertire nel trovare le varie soluzioni. Ndicka dà anche quella possibilità di uscita palla al piede, ma ancora non si è vista e sono rimasto perplesso".

