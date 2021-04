‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Vlahovic per la Roma è inavvicinabile”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): “Vlahovic per la Roma è inavvicinabile, costa troppo, ha una valutazione che già arriva intorno ai 50 milioni. Forse ci proverà la Juventus e potrebbe restare a Firenze un altro anno, ma poi è destinato a grandi club, anche in Premier. Giovedì dipende molto dallo stato di forma di Pogba e Cavani su tutti. Se nella Roma recuperano bene alcuni big, allora se la può giocare. Non credo che Fonseca cambi tatticamente ”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Il giro-allenatori credo che porterà Sarri alla Roma, Juric al Napoli e Gattuso alla Fiorentina. La Roma giovedì avrà tanti big che hanno recuperato ma c'è da vedere se stanno in forma o meno. Io credo che contro lo United la Roma possa giocarsela, ma serve il massimo della concentrazione senza rischiare troppo all'andata. Penserei tanto a far giocare Mkhitaryan, metterei Mayoral e Dzeko e fare un 5-3-2 con un catenaccio mobile”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “La gestione di Fonseca in campionato non mi piace. Il turnover deve essere sempre di un paio di giocatori, perché così fai entrare in forma un po' tutti. Giovedì è una partita molto importante e ci arrivi con sconfitte pesanti. Il 5-3-2 potrebbe essere una tattica giusta, per non rischiare. Nelle due partite la Roma deve trovare la maniera migliore per giocarsela”.