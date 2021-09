‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Vina è un problema grosso, prevedo un mese di stop”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Santon tutto sommato è uno che non ha mai dato problemi, lo potrebbe anche reintegrare ma in ogni caso probabilmente non accadrà. Nella preparazione è stato anche provato e adattato Tripi in quella posizione. Poi se gioca Santon non è che mi senta così tutelato. Avrebbe senso far crescere un ragazzo, certo che se poi lo metti in campo nel derby è esagerato. Sui terzini la Roma è corta numericamente e c’è uno scarto molto grande tra il titolare e l’alternativa. Dovremmo chiudere in una teca Karsdorp".

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino - 104,5): "L’infortunio di Vina dalle foto sembra una lesione, oggi dovrebbero esserci accertamenti e se fosse così bisognerebbe considerare un mese di assenza. Sarebbe un problema perché si era inserito molto bene, rischia anche il derby. È la maledizione del terzino sinistro, che parte da Rocca fino a Spinazzola e ora Vina. Mourinho so che da quando è arrivato sta facendo grande lavoro di prevenzione degli infortuni, ma le lesioni muscolari sono tutte lasciate al caso ed è imponderabile. Aspettiamo l’esito degli accertamenti, credo facciano un controllo lì e poi in caso lo rimandano a Roma. Sul mercato qualcosa può succedere ancora, Nzonzi sta trattando con una squadra degli Emirati, dovrebbe essere l’unica soluzione".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non sono scaramantico ma non penso sia un problema della maglia della Roma il fatto di tutti questi infortuni. Penso sia qualcosa andato male nella prevenzione o nei carichi. Per la Roma però l'infortunio di è un problema grosso. La lesione c’è sicuramente, bisogna capire qual è l'entità, i tempi oscillano. È da prevedere però circa un mese di stop, la sensazione è quella".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'infortunio di Vina non ci voleva, ma d'altronde quando ci sono i nazionali in giro per il mondo può succedere. Non ti capita solo se compri giocatori meno forti. Comunque Mourinho ha alcuni centrali che può adattare sulla fascia in difesa. Con questi calendari così complessi e trasferte oceaniche micidiali ci sono queste problematiche. Vina non sarà l’unico, vedrai che alla fine di questa kermesse ce ne saranno altri. Non so Calafiori in che condizioni sia, in caso se ne adatterà qualcun altro".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per sostituire Vina non credo sarà un grosso problema. Certo se Santon fosse stato reintegrato avresti avuto meno problemi, Comunque c' Calafiori che ha dimostrato di essere all'altezza degli impegni".