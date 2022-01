‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Oggi è un’occasione irripetibile per battere Pioli”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Dopo la positività dei tre del Milan ho avuto paura che saltasse la partita. In queste condizioni il Milan non vede l'ora di rinviare la partita, tra Covid19 e Coppa d'Africa. Questa è un'occasione irripetibile per battere Pioli, la Roma che dovrebbe giocare è più forte”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se non ora quando? La Roma non può perdere l'occasione oggi contro un Milan senza alcuni giocatori".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “E' vero che al Milan mancano alcuni giocatori, ma la Roma deve comunque dimostrare di non essere quella vista contro la Sampdoria. Vediamo, ormai io non mi meraviglio più perché ci sono stati troppi alti e bassi da parte della squadra"

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Sergio Oliveira è un buon giocatore ma non è un campione. Deve giocarselo il posto da titolare, lui sia nel Porto che in nazionale non parte dal primo minuto. Pesa molto il fatto che ha Mendez come procuratore, però mi sembra un'operazione intelligente. Stasera vedo la Roma favorita".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Sergio Oliveira è un buon giocatore che può far comodo alla Roma, di livello alto, anche se non so se può giocare titolare se gli altri di centrocampo sono in piena forma".