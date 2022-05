‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Roma favorita perché avrà la spinta del pubblico”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Pellegrini è il giocatore più forte che ha la Roma, fondamentale. Non capisco perché alcuni tifosi romanisti non lo dichiarano tale. Senza il suo gol oggi sarebbe stata un'altra storia. Oggi dipenderà molto da Zaniolo e Abraham. L'inglese ha da qualche partita le polveri bagnate"

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io, a parità di condizioni fisiche, tra Oliveira e Veretout scelgo il francese, ma Mourinho è molto più bravo di me. L'assenza di Mkhitaryan è pesante. Forse solo Pellegrini ha le caratteristiche simili all'armeno. Stasera è leggermente favorita la Roma perché ha la spinta del pubblico. Sarà una partita che si deciderà sugli episodi. La forza del pubblico va sfruttata in modo intelligente senza farsi travolgere. Il trio Pellegrini-Abraham-Zaniolo è il presente e il futuro della Roma, anche se non sono sicuro che Zaniolo resterà",

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma è in grado di andare in finale, però non deve commettere errori perché è una squadra che spesso non riesce ad essere concentrata per 90 minuti. Speriamo... Pellegrini, Abraham e Zaniolo sono i tre sui quali puntare per vincere la partita"