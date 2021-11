‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Pinto e Mourinho hanno posizioni opposte”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): “Bisogna fare un atto di fede nei confronti di Mourinho e di Pinto. Faccio un passo indietro e aspetto, sennò divento matto! Fatico a pensare che sia stata una scelta giusta tenere Darboe, Zawleski, Calafiori. Però se Mourinho, che ha un’esperienza immensa, ha preso questa decisione, ci sarà un motivo. Parleranno i fatti. Pinto non mi sembra ci stia raccontando una favoletta, crede davvero a quello che dice. La frase che mi è piaciuta di più è stata ‘Gli arbitri? Si, siamo stati sfortunati’. Lui ha capito che non deve fare polemica.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): “Siamo molto indietro. Staremo a vedere cosa succede nella prima finestra di mercato, secondo me non ci sarà chissà che cosa da prendere. Mi sembra che Mourinho sia al centro di tutto, sembra debba fare anche lui il mercato."

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): “Noto contrapposizione tra i termini usati da Mourinho e Pinto. Dicono cose opposte ma vanno d’accordo? Sul mercato e su quello che succede a Roma mi sembra che le posizioni siano opposte. Per me la Roma dovrebbe arrivare in Champions, altrimenti perché ha speso 90 milioni e ha preso Mourinho? Ci sta convincendo che giocatori come Villar o Diawara non possano giocare a calcio."