‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho non può rinunciare a 60 milioni all’anno”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): "Se l’offerta a Mourinho è quella di 60 milioni all'anno secondo me non si discute nemmeno, si fanno le valigie e si va. Non si può rinunciare a 60 milioni all’anno, neanche un uomo ricco come Mourinho. Se l’offerta è concreta non si può dire di no a questa cifra. Poi Mourinho oggi sta allenando una squadra che non lo soddisfa. Quindi dovrebbe rinunciare a 60 milioni per allenare una squadra che non gli dà soddisfazione, che vorrebbe diversa con altri giocatori. Cambierebbe sicuramente la vita al suo staff".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): "I 60 milioni a Mourinho dall'Arabia? Queste cifre non hanno niente a che vedere col calcio. La differenza è che del campionato arabo non si sa niente. Giocare lì non è più giocare a pallone, ma per 60 milioni te lo dimentichi, almeno un uomo normale. Mourinho non lo so. Lui non ha gli anni di Ronaldo e non è a fine carriera, può avere altri 10 anni di grande carriera. E conoscendo il suo ego, non so se sarà più forte della voglia di guadagnare così tanto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io mi auguro che Mourinho non sia attirato troppo da questa situazione e stia a Roma ancora un po’. Non penso sia una questione di soldi, perché che altro puoi avere?"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho in Arabia? Ma a fare cosa? Io uno come lui lo vedrei bene a capo dell'Uefa o della Fifa per la sua cultura calcistica ed esperienza. Per me non ha bisogno di andare a prendere soldi in un campionato inutile".