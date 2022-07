‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Muriel poco affidabile, ma porterebbe qualità”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La prossima stagione sarà molto importante per Pellegrini e sarà quella della conferma per Abraham. C' da vedere, poi, se la Roma riuscirà a prendere Dybala".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Alla Roma servono ancora due centrocampisti, di livello, per migliorare la rosa dell'anno scorso. C'è il Napoli che si è indebolito e la Roma può concorrere per il quarto posto. Muriel ha qualità che hanno in pochi, uno che ti risolve le partite che non riesci a sbrogliare".