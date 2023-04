‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho ha un debito con la Roma”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho vuole un rinnovo del contratto e lo ottiene chiedendo tanto. Lui non è uno che si accontenta. Non so se la Roma riuscirà a dare a Mou quello che vuole per il problema del FFP".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho dal punto di vista comunicativo è straordinario. Lui ha un debito nei confronti della Roma che gli ha dato la possibilità di rimanere nel calcio che conta. Nella seconda stagione gli ha preso dei grandi campioni pagando degli ingaggi importantissimi. Non sono molte le società che possono permettersi tutto questo. È molto abile a mettersi dalla parte di quello che ha dei crediti da riscuotere".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “In Europa la Roma deve andare avanti. C’è un problema in tacco. Ritengo che Abraham sia il calciatore dell’anno scorso e non mi spiego come stia facendo così male. Belotti è generoso, ma la Roma non ha bisogno di questo. Se la giocata degli attaccanti non c’è è un problema. Uno dei due deve fare un po’ di più".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Wijnaldum si sta inserendo in un contesto che non conosceva. È un giocatore con tantissima personalità ed è un valore aggiunto. La Roma a tutti gli effettivi diventa una squadra difficile da affrontare. Ora ci sarà un piccolo campionato dove i giallorossi hanno ritrovato tutti i giocatori. Il Torino è una squadra che non molla mai e i giallorossi non devono sottovalutare l’impegno".