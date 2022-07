‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Se la Roma non vende Zaniolo non può prendere Dybala”

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Non so quanto ci sia di vero sulla vicenda di Muriel dell'Atalanta. Credo che in questo lavoro ci sia la necessità di fare una scelta: io voglio raccontare la verità. Come per la questione Ronaldo non mi sono arrivate mai conferme quindi non ho mai scritto nulla. Diversa è la questione Dybala che non mi sento di smentire. Se la Roma non vende Zaniolo non può prendere Dybala".