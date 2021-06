‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Ma la Roma non può tenere Olsen?”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "A prescindere da Mourinho mi dicono che Tiago Pinto sia uno molto attento alle trasferte, anche durante il campionato. Orari, alberghi, c'è una cura maniacale. Attaccante? Ci sono due piani: quella di trovare un attaccante che giochi con Dzeko e quella di trovare un sostituto. Se la Roma potesse scegliere a tavolino, lo sostituirebbe. Ma riuscire a farlo passa per una serie di incastri non semplici".

Augusto Ciardi (Teleradiostereo - 92,7): "Icardi si è sempre mosso così: chi lavora per lui e la moglie porta le offerte. Ora saranno loro ad andare al Psg a dire: abbiamo queste offerte. Non è una sorpresa che il Psg non abbia ricevuto offerte, sono gli agenti che si muovono direttamente con le società".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'Italia è in grado di vincere e in grado di vincere bene. Non voglio svegliarmi da questo sogno, che per ora resta tale. Sono fiducioso. Olsen ha fatto molto bene".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sono già ai quarti di finale col Belgio, queste partite servono per coinvolgere tutti i giocatori. È quella la partita che aspettiamo, se ci arrivi bene recuperando chi sta male tutto può succedere...".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ora ci aspettiamo grandi cose, quindi il rischio di rimanere delusi c'è. Rivedo un po' la squadra di Zoff, non era la migliore squadra dell'Europeo ma stava per vincerlo. Quella nazionale vinse le prime due con la stessa formazione, poi li cambiò tutti nella terza. Ma non è che la Roma si può tenere Olsen? Rui Patricio ieri ha anche fatto un errore".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Svizzera è una squadra difficile da battere, è rognosa. Ma l'Italia vista nel secondo tempo con la Turchia ci fa ben sperare. Speriamo che l'Italia vinca con lo stesso entusiasmo e voglia di giocare".