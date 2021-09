‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “La Roma è stata la grande protagonista del mercato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5: "Abraham è un stato un gran bel colpo. La Roma e la Lazio si sono rinforzate, soprattutto in avanti, e infatti in campionato sono partite alla grande".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104,5: "Roma e Lazio si sono rinforzate più di tutti. Nei giallorossi poi pesa molto l'arrivo di Mourinho. Pinto si è mosso bene, è stato il braccio armato di Mourinho, ed ha risparmiato tanti soldi. Ha lavorato bene. La Roma può essere considerata la regina del mercato, anche se per Shomurodov e Rui Patricio sono stati spesi troppi soldi".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5: "La Roma si è rinforzata è stata la grande protagonista del mercato. In parte certe cifre non le capisco molto, tipo Rui Patricio un po' esagerato come prezzo, ma c'è stato lo sforzo della proprietà e l'idea di programmazione tra allenatore e Pinto".