‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “La Roma è stata brava nel ridare fiducia ad Abraham”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): “La Roma è stata molto brava con Abraham, ha preso un giocatore giovane finito ai margini del Chelsea e gli ha ridato fiducia. Smalling non può essere una certezza, la scorsa stagione l’ha saltata per via degli infortuni. Fossi la Roma darei priorità alla ricerca di un difensore piuttosto che al centrocampista”.