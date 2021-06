‘RADIO PENSIERI’, CIARDI: “Icardi è un’occasione per la Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma deve rimpiangere uno come Schick. Un'altra società lo avrebbe aiutato, a Trigoria non lo hanno mai supportato, mai messo nelle condizioni ideali di giocare. Un errore che spesso fa il calcio italiano che giudica troppo infretta".

Augusto Ciardi (Teleradiostereo - 92.7): "Gli intermediari di Icardi avrebbero stabilito 3 settimane fa dei contatti esplorativi con le società italiane, tra cui Juventus, Milan e Roma. Per la Roma potrebbe essere un’occasione. Con i soldi che spendi per lui potresti prendere due giocatori, è vero, ma è meglio uno come Icardi che due profili più anonimi. Se fai un mercato da settimo posto, come suggeriscono i nomi che sono usciti finora, rischi di arrivare ottavo. È il concetto di rischio d'impresa".