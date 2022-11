‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Wandell segnale che i Friedkin fanno le cose in grande”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Michael Wandell è una figura molto interessante e di alto livello, è un altro segnale da parte dei Friedkin di fare le cose in grande. La Roma resta un club di visione internazionale. Probabilmente lo snodo più importante della ripresa, che sarà bella intensa, è Napoli-Roma, ma anche a Bologna non sarà facile e poi c'è il Milan a San Siro. Per questo l'Algarve può dare risposte un po' più indicative su cosa ha in mente Mourinho".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "È una vicenda che si sta avvicinando al momento decisivo, perché essendo Zaniolo in scadenza a giugno 2024 è chiaro che la questione è da risolvere adesso. È una vicenda che si gioca molto anche sul filo di quanto la Roma crede nel giocatore e di quanto il club voglia investire su di lui. Io credo che un ruolo importante in questa trattativa può averlo anche Mourinho, per cui è una questione apertissima. La Roma se arriva a giugno con Zaniolo in scadenza deve prendere atto che il giocatore va ceduto, a meno che non decida di fare come fanno tante società, cioè portarlo a scadenza".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Zaniolo è un po' scontento perché arrivano i rinnovi di tutti, mentre su di lui c'è un po' di indecisione. Il contratto di Nicolò scade nel 2024, c'è un anno e mezzo ancora. La Roma non è ancora sicura di rinnovare, vorrebbe aspettare la fine di questa stagione per vedere come va. Se sei una grande società devi avere un piano B pronto per la panchina. Se Mourinho dovesse andare via, non bisogna farsi trovare impreparati".