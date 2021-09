‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Calafiori deve dare garanzie a livello fisico”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Vina ha giocato senza sosta, per cui non si è potuta fare prevenzione. La Roma al rientro dalla sosta avrà un’agenda piena di impegni, si rischia che il giocatore salti un intero blocco di partite. Calafiori è un giocatore molto interessante, al momento però non ha dato garanzie dal punto di vista fisico. Mourinho è un allenatore molto intelligente, sa che ci sono giocatori che hanno bisogno di minuti. Rui Patricio? La sua presenza in campo trasmette sicurezza, non è un portiere di primissimo livello ma ha una forza mentale importante. L’errore può capitare, devi essere bravo a rimetterti in piedi e reagire. La Roma deve ambire ad un posto in Champions League, dopo diversi anni in cui non è più al vertice non si può pensare di lottare subito per lo scudetto”.