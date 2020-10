‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Il mercato della Roma è stato uno dei migliori della Serie A”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le parole di Fonseca sul mercato? Un commento istintivo, ma non vedo un duro attacco ai Friedkin. Dice cose vere. Se fosse arrivato El Shaarawy al posto di Kluivert forse sarebbe stato il miglior mercato della Serie A. Con la situazione economica complicata la Roma, se vedi le operazioni, ha fatto molto sul mercato. Io lo considero uno dei migliori della Serie A. Per il ruolo di ds mi aspetto un nome un po’ a sorpresa. Florenzi? La cessione in parte è dipesa da lui, però quante volte è stato criticato a Roma? Se ne sono dette tante, che era sopravvalutato, che aveva litigato con Totti. Il Benevento può essere una delle rivelazioni del campionato, mi stupirei se la Roma non vincesse, per valori tecnici. Però il Benevento non è da prendere come se avessi già vinto, può diventare fastidioso”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se ci fosse stato un ds può darsi che non facevi tutte queste operazioni. E’ una battuta la mia, ma non saprei. Io ancora mi domando perché è stato mandato via Florenzi. Vero che è stato criticato, però magari si poteva tentare un riavvicinamento. Però di certo il fattore ambientale ha giocato. Il Benevento ha 6 punti, se la gioca e ha esperienza. E’ una squadra di mestieranti, concede molto ma è squadra pericolosa”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sul mercato Fonseca ha sbagliato a dire quelle cose: primo perché non può accusare così la proprietà e poi perché non è vero. La Roma ha fatto un buon mercato. Pedro, Kumbulla e Mayoral non sono poche cose e poi c’è il ritorno di Smalling”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vediamo oggi se Fonseca confermerà l’intervista fatta con il periodico portoghese, perché le frasi sul mercato sono un attacco alla proprietà, una cosa non bella”.