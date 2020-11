‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Fonseca ha sopportato di tutto, merita un voto vicino al 9”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca si merita un 8,5 tendente al 9. Ha sopportato di tutto, un presidente e un ds che non c’erano, una campagna contro di lui. Ora è vicino alla testa del campionato, è l’unico a non aver mai perso né in campionato né in coppa. Ora si parla di rinnovo, ma secondo me doveva essere fatto tre mesi fa. E’ riuscito a rimanere sulla panchina della Roma”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Fonseca do 7, mancano dei tasselli. Bisogna capire se la Roma crescerà al punto di vincere contro le più forti del campionato e non è ancora successo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Fonseca do 8, ha mostrato solo un piccolo limite, perché con Juve e Milan non ha vinto, quindi gli manca la vittoria con una grande”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Fonseca do un 7,5 tendente all’8. La squadra è in crescita, ha schiarito i dubbi rispetto all’anno scorso, la squadra ha certezze e identità. Qualche passaggio a vuoto iniziale c’è stato, come con la Juve dove poteva vincere se non gli fosse venuto il braccino”.