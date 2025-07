‘RADIO PENSIERI’ TRANI: “Ghilardi a Roma sarebbe titolare in poco tempo”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 17:22)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Paolo Marcacci (Radio Radio pomeriggio 104.5): "El Aynaoui ha segnato 8 gol nell'ultimo anno. Non è solo un centrocampista box to box, è anche uno che sa fare gol. Rispetto a Ríos ha più regia e ha anche progressione. Ha tante doti, fisicamente è tosto. È un giocatore che ha tantissime qualità che piacciono a Gasperini che ha promosso il suo acquisto. Con Gasperini è il lavoro settimanale che garantisce la maglia. Non ci sono posti già assegnati, vale per tutti anche per Dybala. Ho grande curiosità su Ferguson, è un attaccante dirompente. Ghilardi sarebbe un ottimo acquisto. Gasperini migliora molto anche i centrali di difesa, basta vedere quello che ha fatto con Hien".

Ugo Trani (Te la do io Tokyo/Tele Radio Stereo 92.7): “Gasperini aveva chiesto Ghilardi già all’Atalanta. E’ fortissimo fisicamente, alto 1.90 centimetri e sceglie la marcatura a uomo come priorità. Ha l’aggressività che cerca gasperini. Se viene a Roma, in poco tempo diventa titolare”.

Stefano Agresti (Radio Radio mattino - 104,5): "El Aynaoui non è una scommessa per quel prezzo. Non ci sono mai certezze ma comunque è una scelta pensata. Massara conosce molto bene quel campionato, sei portato ad avere fiducia. Se lo ha individuato come un giocatore da Roma, evidentemente è valido. Lo scetticismo nei suoi confronti lo trovo irragionevole".

Giancarlo Padovan (Radio Radio mattino - 104,5): "La piazza della Roma si scalda solo per i big ma credo che El Aynaoui sia un buon giocatore e non una scommessa. Va a coprire un buco in organico che la Roma aveva. Lo vedremo, è chiaro che potrà avere qualche difficoltà all'inizio per vari fattori".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104,5): "Mi fido molto di Massara e dell'entourage della Roma. Gli ultimi arrivi dalla Francia non sono andati benissimo però confido che sia la volta buona con El Aynaoui".

Nando Orsi (Radio Radio mattino - 104,5): "Servono sia l'attaccante e l'esterno. Io penso che comunque Gasperini partirà con Dovbyk poi si vedrà se un altro attaccante potrà insidiarlo. Lui era partito con Scamacca che è simile fisicamente all'ucraino. Serve una punta di piede destro, sono troppi mancini davanti".