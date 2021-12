‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Deluso da Mourinho, gestisce male il gruppo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino, 104,5): "A gennaio c'è poca roba in giro, anche se qualcosa si sta muovendo. Sarà interessante capire cosa potrà fare la Roma, visto che Mourinho sta chiedendo rinforzi. Ora mi aspetto qualcosa di più dai giocatori, sono loro che vanno in campo. La spina dorsale deve dimostrare di più".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino, 104,5): "Nella Roma non cè il tutti per uno, uno per tutti. Un leader come Mourinho non può mettere in discussione ogni volta i giocatori, ne ha portato avanti alcuni ma ne ha mollati molti. Mi aspettavo il contrario da lui".