‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Critiche a Fonseca senza senso”. PRUZZO: “Dubbi su fase difensiva”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio – 104.5): “Non capisco le critiche a Fonseca. La Roma sta facendo bene, non si può rimproverare nulla. Ha fatto 9 punti effettivi in 5 partite, non sono pochi. Forse poteva fare qualcosa di più dal punto di vista del gioco”.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che sia un momento di attesa. Criticare la Roma ora non ha senso. Non è ancora una squadra affidabile ma ha fatto dei passi in avanti. Capire bene la caratura della squadra è difficile.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca si autodifende da una critica che ormai lo ha preso di mira. La critica se la porta appresso dall’anno passato. Ha l’occasione per dimostrare di essere un allenatore che ha capito la situazione. La squadra ha quasi un’identità, e se gioca a quattro ha ancora più opzioni di scelta. Ho qualche dubbio sulla fase difensiva ma il tempo è dalla sua parte”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La critica a Fonseca oggi non ha senso, dopo i risultati ottenuti in questo inizio stagione. Se cacciano lui dovrebbero fare la stessa cosa con altri 14 o 15 allenatori. Il Pedro visto a Milano sembra un po’ il Papu Gomez nell’Atalanta. Fonseca è bravo a respingere le critiche”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Di Fonseca mi preoccupava un po’ la preparazione atletica della squadra, ma contro il Milan ho visto qualche miglioramento anche sotto questo aspetto