‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Credo che per Friedkin sia difficile fare peggio di Pallotta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin deve correggere tutti gli errori commessi da Pallotta. Penserei anche a un Totti come presidente onorario”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se io fossi Friedkin chiamerei Totti e gli affiderei un incarico alla Nedved nella Juve. Io riporterei dentro anche De Rossi come dirigente. Il tifoso della Roma è stanco dell’attuale gestione societaria, vogliono più passione, cuore, dentro Trigoria”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin e il figlio devono arrivare, pesare un po’ le cose che trovano e decidere. Dovranno avere un uomo di fiducia, e credo che possa essere Fienga che non ha fatto male. Non esistono manager pronti per il calcio, non è una materia facile. Gli ex giocatori? A loro chiederei solo consigli tecnici, per il resto…niente. Friedkin deve fare l’opposto di quello fatto da Pallotta”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5):“Non credo che la squadra stia facendo male a causa del cambio di proprietà, ma all’ambiente serve un po’ di freschezza. Non so quanto investirà Friedkin, ma credo sia difficile fare peggio di Pallotta. A Trigoria diventa difficile sentorsi coinvolti con un proprietario che non si vede da oltre un anno, che non fa sentire la propria presenza nemmeno da lontano. Nel calcio o vinci opure devi far sentire la tua presenza. Un po’ come fa Comisso a Firenze “.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin? La cosa più importante è che la firma arrivi presto, perché una stabilità societaria può far bene anche alla squadra, anche se oggi la Roma sta andando male per problemi tecnici”.