‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La gara decisiva per l’Europa sarà la Fiorentina”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92.7): “Dopo il derby c’è il rischio di montarsi la testa. Nelle ultime due partite abbiamo visto una delle peggiori performance e poi forse la migliore. Gli uomini erano gli stessi, significa che la testa conta tanto. Vincere a Genova sarebbe fondamentale. La Roma sarà arbitro della lotta scudetto dato che affronta due pretendenti. La partita decisiva per l’Europa sarà quella contro la Fiorentina. Zaniolo è deluso di non aver giocato il derby ed è normale. Non è il suo miglior momento, ma non è il momento di saltare a conclusioni".