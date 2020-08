‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Con una società più solida la Roma avrebbe risolto la questione Smalling”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Smalling avevi una certezza, ha giocato una grande stagione a Roma. Non solo fisicamente ma anche tecnicamente ha mostrato di essere valido ed è un ragazzo a cui non puoi dire nulla, non ha mai sbagliato un atteggiamento”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Uefa non poteva fare niente su Smalling, i calciatori rischiano in questa fase: guardate Pedro, che si è fatto male alla spalla. Non credo che lo United abbia detto di no perché ha paura di affrontare la Roma con Smalling, è una questione economica”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling? L’Uefa non poteva fare niente di differente, la Roma non è l’unica che paga questa situazione. L’Inter ha risolto prendendo Sanchez, la Roma no. Con una società più solida anche i giallorossi avrebbero fatto lo stesso. Non so quanto i giallorossi abbiano sbagliato a non spendere quella cifra per uno di 30 anni”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con Smalling sarebbe stata una partita differente, la Roma poteva schierare uno dei migliori del campionato. Qualcosa ti cambia la sua assenza. Non capisco la paura dello United, quando finirà l’Europa League il prezzo si abbasserà. Purtroppo la Roma in questo momento ha problemi diversi, anche 5-6 milioni in più sono influenti perché la situazione societaria non è chiara”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La soluzione tra Roma e United doveva essere amichevole anche per rispetto della pandemia. In punta di regolamento ci sono questioni anche assicurative… Dal punto di vista tecnico il prezzo era alto, vediamo chi si trova a 20 milioni in difesa con le qualità di Smalling. Pronostico? Col Siviglia non la vedo tanto bene, spagnoli favoriti”.