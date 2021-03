‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “C’era rigore su Miki, ma Guida dove ha visto il fallo di Mancini?”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi ha stupito molto come il Milan sia riuscito a giocare una grande partita, me lo aspettavo allo sbando. Ha meritato di vincere ma con un arbitraggio equo non avrebbe vinto. C’era il rigore su Mkhitaryan. Ho avuto una sensazione sgradevole: ho visto fischiare dei falli di confusione. Noi parliamo del rigore, netto, ma quello di Mancini è clamoroso. E’ passato in secondo piano. Dov’è che Mancini fa fallo? Prende posizione. Quante volte questo episodio in area viene fischiato? Una volta su venti, perché non ha dato una gomitata”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Guida da 4 in pagella. La Roma ha perso anche per colpa dell’arbitro. Il rigore di Fazio? Ma per carità, di quei pestoni ne vedi a decine. E poi c’è il rigore su Mkhitaryan… Poi ci sono stati tanti errori da parte della Roma, a centrocampo il Milan è stato superiore e poi Rebic ha fatto quello che voleva. Veretout e Spinazzola tra i migliori, Mancini e Karsdorp male. Villar in mezzo al campo è stato travolto. Gli arbitri sono in un momento di difficoltà in generale, ieri Guida ha sbagliato in un episodio in particolare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Milan ha dimostrato di essere una squadra forte, ieri poteva fare cinque gol. Pau Lopez è stato uno dei migliori in campo della Roma, lui Veretout e un po’ Cristante. Il mio voto a Guida è 5,5 perché ha poca personalità e questa gara meritava un altro arbitro”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Milan ha vinto tatticamente la gara, nettamente superiore in tutti i novanta minuti, ma io non sarei troppo severo con la Roma. Bravo Pau Lopez che ha evitato una goleada. Ma lo stadio a Tor di Valle? Lo dico dal 2014 che era una truffa a Roma e alla Roma”