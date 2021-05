‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Alla Roma non basterà Sarri per migliorare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "L'orientamento della Roma è chiaramente su Sarri. Leggo di tre o quattro colpi, ma non sono pochi. Il mercato sarà davvero complicato. Una base c'è, ma la squadra va rafforzata e su questo non ci sono dubbi. Non basta Sarri ad avere un risultato diverso".