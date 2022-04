‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “È fondamentale avere tutti a disposizione domani”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “La Roma ha tutti i giocatori a disposizione, anche Spinazzola, che non giocherà ma simbolicamente è un valore molto importante, in vista di una partita così decisiva. Le due cose più positive di questa stagione sono lo stadio sempre pieno e il calo degli infortuni. Smalling è il miglior difensore della Roma”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Domani dovremmo vedere l’ultima Roma del derby, vinto in maniera splendida però è una chicca tra tante partite magari vinte ma non giocate bene. Contro il Bodo basta giocare una partita buona e dignitosa e vince. Anche oggi ho letto l’intervista di Pellegrini, stiamo parlando del Bodo\Glimt, Mourinho deve vincere punto e basta, nel miglior modo possibile. Una Roma sufficiente elimina il Bodo”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “A questa partita è appesa la stagione della Roma. Non dobbiamo però trasformare questo match in qualcosa di epocale, parliamo sempre di Bodo\Glimt. Il confronto tra le due squadre non dovrebbe esserci. La partecipazione del pubblico è straordinaria, quello che ha creato Mourinho intorno al club è inimmaginabile”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “L’obiettivo della squadra deve essere vincere la partita. Poi alcuni match e club te le leghi al dito. Speriamo bene di vedere giocare bene la Roma per tutti i 90’, deve fare una buona partita che le permetta di andare avanti se non fosse così, ne prenderemo atto. Crede che Abraham in questi giorni abbia rifiatato un poco, ma tornerà ad alti livelli presto”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Credo che sia una partita che darà lo spessore della Roma di questa stagione. Non credo possibile che la Roma esco con il Bodo, certo ha preso da loro 10 gol quindi la soffre. Se vince la Conference è una Coppa alla sua portata, ma ci deve essere un atteggiamento diverso. È una partita da non sbagliare”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Io non ricordo così tanta gente a vedere le partite della Roma neanche nell’anno dello scudetto. Lo stadio è sempre pieno. La Roma ci ha fatto prendere delle topiche abbastanza frequenti, dal Bodo alla Salernitana, insomma una squadra che nonostante i risultati utili difficilmente ha tenuto le aspettative. La Roma verbalmente ha aspettative superiori ma poi non le mantiene allora o cambia la tattica delle dichiarazioni o aumento il livello tecnico che non è mai riuscita ad avere”.