Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Soulè sarebbe un acquisto fantastico. Lo ha dimostrato prendendo per mano spesso il Frosinone, ha grande personalità. È uno che potrebbe diventare un campione, non ci si può lamentare che si spendano i soldi per lui. La Roma pur essendo in ritardo sul mercato, sono convinto che farà dei buoni acquisti. Il centravanti va valutato sui gol. Se ti presenti con Dybala e Soule è tanta roba.

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Lo stop alla trattiva dell’acquisto dell’Everton non penso sia un problema per la Roma. I presidenti non è che fanno beneficenza, fanno business. La Roma è in ritardo sul mercato, ma è recuperabile. Se è un ritardo propedeutico perché arrivano Soulè o En Nesyri, è accettato. Le trattative si fanno anche aspettando una settimana, dieci giorni. Penso che se ritardi per prendere giocatori di terzo piano è sbagliato. Se Abraham è considerato più forte di En Nesyri, la Roma non ha bisogno del centravanti. La Roma ha una lista di obiettivi, ma non è il Man.City, e prenderà quello che riuscirà ad ottenere a condizioni favorevoli senza svenarsi".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Penso che i Friedkin si siano consultati con De Rossi per Soulè. Per me era più urgente acquistare un centravanti. Soulè per caratteristiche ricorda Dybala e un po’ Baldanzi. Io non vedo una strategia chiara nella Roma. Soulè è un gran bel giocatore”.

Ugo Trani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): "La notizia che è saltato l'affare con l'Everton è brutta. Non ci vedo nulla di positivo. La notizia sarà positiva solo se i Friedkin faranno degli acquisti. I Friedkin non sostituiranno tutti i giocatori che dovrebbero sostituire perché sono troppi. Devono investire su almeno uno o due giocatori per reparto, ma lo faranno? Dalla Roma non se ne va nessuno, e ci ritroviamo di nuovo con Paredes, Cristante e Pellegrini, con il dubbio di chi gioca. Di quei tre, non terrei nessuno, forse solo Paredes. Andrebbero cambiati, lo sa anche l'allenatore. Se la Juventus fosse stata effettivamente interessata a Cristante, l'avrebbe preso già da anni. Il gioco che vuole De Rossi con quei giocatori non lo può fare. Non hai nulla che faccia il gioco di De Rossi. Lui vorrebbe tutti giocatori come Perrotta, Di Francesco, Tommasi. Non ci sono questi giocatori nella rosa attuale. Ho consigliato alla Roma: Bellanova, Brescianini, Frattesi. Non darei 30 milioni per Soulè, e neanche 23 per Le Fée; per me è sballato il mercato."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma è un po’ in ritardo sul mercato, De rossi sta allenando una squadra in cui ora ci sono 1-2 titolari. Quest’anno sarà una prova importante per l'allenatore, non è semplice. La società deve proteggerlo e dargli l’opportunità di lavorare con una squadra, che ora ha bisogno di 4-5 giocatori importanti.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): ''Abraham dopo il primo anno in cui ha avuto un impatto super positivo, il secondo è andato male e ha avuto un infortunio pesantissimo. Ora ho la sensazione che si voglia cambiare aria, ma ci vuole un altro di pari livello se non migliore. Alla Roma ne servono due di attaccanti, uno che faccia il titolare e un altro che possa avere l’ambizione di esserlo".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): ''Non c’è un ritardo preoccupante, meglio aspettare un giorno in più ma acquistare un giocatore funzionale. Io credo che se si insiste per Soulé, si abbia delle idee anche su Baldanzi. Non avrebbe senso avere tre giocatori nello stesso ruolo, la sensazione è che non ci sia una completa fiducia in Baldanzi. Ghisolfi non è in ritardo sta preparando il terreno per alcuni acquisti. Ho fiducia che riesca a fare tutto in tempo".