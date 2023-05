‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho sa creare empatia con il pubblico”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): “Mourinho è straordinario nel creare empatia con il pubblico è una qualità importante per un allenatore. Nel ritorno dei romanisti in massa allo stadio Mourinho è stato fondamentale. Comunque vada, anche se lui se ne andrà, il legame tra Mourinho e la Roma resterà per sempre."

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Mourinho come allenatore sta preparando questa partita nella speranza di recuperare in extremis Dybala, che potrebbe avere un ruolo determinate nella partita contro il Siviglia. Abbiamo tempo e giorni per coltivare questa speranza. Sappiamo quanto per Mourinho sia importante questa partita per se stesso, per la Roma e per il suo futuro."

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104,5): “Mourinho sembrerebbe sincero quando dice che pensava di poter schiarare Dybala. Tutti ci dicono che è vero che non si è allenato. Se uno deve fare pretattica, non lo fa non facendo allenare il giocatore più forte che ha. Dybala in panchina ci andrà. In una finale che può durare anche 120 minuti l'ingresso di Dybala nei supplementari sarebbe un colpo importante".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Dybala? Devi averlo in panchina e deve essere disponibile. Dopo un' assenza così non si può pensare che lui possa stare in una condizione ottimale. Però sarebbe importante la sua presenza e la possibilità concreta di dare una mano contro una squadra come il Siviglia."

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Io dico che Mourinho sta facendo vedere che vuole risparmiare i giocatori per la finale e quindi questo farà. Per quanto riguarda Dybala io non lo farei giocare a 20 minuti dalla fine. Lo preserverei più per tempi supplementari o i rigori. Wijnaldum la stessa cosa."