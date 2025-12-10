Disastro per la Roma Femminile che a Stamford Bridge cade e perde 6-0 contro il Chelsea. Gara senza storia fin dal primo tempo chiuso sul +3 dalle inglesi: le giallorosse di Rossettini non riescono a rientrare in partita e finiscono per subire altre 3 reti anche nel secondo tempo con i gol di Nusken dal dischetto, Hamano e Bronze. La Roma è ora matematicamente eliminata dalla Women's Champions League con un solo punto racimolato nelle prime 5 gare della League Phase a 18 squadre.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma roma femminile Women’s CL, Chelsea-Roma 6-0: a Londra non c’è storia. Giallorosse fuori dall’Europa
roma femminile
Women’s CL, Chelsea-Roma 6-0: a Londra non c’è storia. Giallorosse fuori dall’Europa
La squadra di Rossettini crolla anche a Stamford Bridge. Un solo punto dopo le prime 5 di Champions
Chelsea-Roma, il tabellino:—
Chelsea (4-1-4-1): Peng; Bronze, Bright, Buurman, Charles; Walsh; Kaptein, Macario, Rytting Kaneryd, Kerr; Baltimore. A disposizione: Spencer, Carpenter, Nusken, Reiten, Thompson, Girma, Jean-Francois, Beever-Jones, Hamano, Potter, Sarwie. Allenatore: Bompastor
Roma (4-3-3): Lukášová; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thogersen; Pandini, Kuhl, Giugliano; Dragoni, Babajide, Pilgrim. A disposizione: Baldi, Soggiu, Di Guglielmo, Valdezate, Viens, Corelli, Greggi, Rieke, Pante, Ventriglia, Galli. Allenatore: Rossettini
Marcatori: 13' aut. Bergamaschi, 26' Kaneryd, 44' Kaneryd, 51' rig. Nusken, 77' Hamano, 86' Bronze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA