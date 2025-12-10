Women’s CL, Chelsea-Roma 6-0: a Londra non c’è storia. Giallorosse fuori dall’Europa

Disastro per la Roma Femminile che a Stamford Bridge cade e perde 6-0 contro il Chelsea. Gara senza storia fin dal primo tempo chiuso sul +3 dalle inglesi: le giallorosse di Rossettini non riescono a rientrare in partita e finiscono per subire altre 3 reti anche nel secondo tempo con i gol di Nusken dal dischetto, Hamano e Bronze. La Roma è ora matematicamente eliminata dalla Women's Champions League con un solo punto racimolato nelle prime 5 gare della League Phase a 18 squadre.