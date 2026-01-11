Supercoppa femminile, beffa Roma: giallorosse sconfitte 2-1 dalla Juve in finale

La Roma femminile perde la Supercoppa Italiana femminile. Le giallorosse di Rossettini a Pescara finiscono sconfitte 2-1 dalla Juventus allenata da Canzi. Le capitoline erano tra l'altro andate in vantaggio al 23' con la rete di Giugliano, ma poi sprecano il raddoppio in più di una occasione. E allora vengono punite: al 40' il pareggio di Vangsgaard e nel finale la rete decisiva di Girelli all'85' con un gran gol di tacco.